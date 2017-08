Siv Jensen: – Ikke satt i skyggen av Sylvi Listhaug

Innad i Frp er meningene delte om hvorvidt Listhaug er partiets fremste velgermagnet eller en frispiller som skygger for partileder Siv Jensen og Frps øvrige statsråder.

Partileder Siv Jensen svarer kontant nei på NTBs spørsmål om uroen rundt innvandrings- og integreringsministeren, blant annet etter det omstridte besøket til bydelen Rinkeby i Stockholm tirsdag, skygger for andre saker.

– Hun bidrar til å få fokus på en av våre fire valgkampsaker, som jeg er veldig glad for at vi får fram, sier Frp-lederen.

Listhaug bekymret for Oslo, men avviser «svenske tilstander» Dagen etter Sylvi Listhaugs (Frp) kontroversielle besøk i Rinkeby, dro hun til et av områdene i Oslo som bekymrer henne mest.

– Jeg er veldig stolt av Sylvi Listhaug og alle andre Frp-politikere som står på sammen med meg over hele landet, sier Jensen, som onsdag deltok på en partilederutspørring i Dagbladets valgstudio. Listhaug avlyste samme dag en planlagt debatt samme sted.

– Tar for mye plass

Ved siden av å fronte en streng asylpolitikk, er skatt, samferdsel, helse og omsorg Frps hovedsaker i valgkampen. Men at Jensen samme dag som Rinkeby-besøket lovet 3 milliarder kroner til et nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet, var det langt færre som fikk med seg.

I og rundt partiet er det flere som mener Listhaug tar for mye plass og skygger for partilederen og Frps øvrige profiler. De mener hun er for drøy og at utspillene hennes kan støte bort velgere som ikke har innvandring som viktigste sak, men de vil ikke siteres direkte eller stå fram med navn.

-Fantastisk samarbeid

Selv sier Listhaug at hun ikke er redd for å sette Jensen i skyggen.

– Absolutt ikke. Jeg har et fantastisk samarbeid med Siv Jensen, og hun er utrolig flink og viktig for denne valgkampen, så vi samarbeider meget godt, sier hun til NTB.

Andre mener Listhaug er Frps kanskje sterkeste kort i en valgkamp som i utgangspunktet var krevende for Frp.

– Avgjørende

– Frp hadde en potensiell utfordring i at dette kunne bli en valgkamp hvor statsministerduellen mellom Jonas og Erna og småpartienes kamp mot sperregrensen skulle ta all plass, sier First House-partner Ole Berget, tidligere kommunikasjonssjef i Frp og statssekretær for Siv Jensen.

– Det at Sylvi Listhaug har hatt en synlig profil på et viktig politisk område for Frp, er bra for partiet. Vi ser at meningsmålingene har en positiv trend, noe jeg tror skyldes flere faktorer. Selv om Arbeiderpartiet ønsker å diskutere Listhaug, har både Solvik-Olsen, Siv Jensen og mange andre Frp-politikere vært svært synlige i saker som tiltaler mange velgere, mener Berget.

Klarert med Jensen

Partileder Jensen kjente til Listhaugs planer om å reise til Rinkeby. At turen kolliderte med Jensens besøk ved Radiumhospitalet var også kjent, får NTB opplyst. At Listhaug får større oppmerksomhet enn andre statsråder, skyldes ikke minst at innvandring er et mer kontroversielt spørsmål enn helse og samferdsel, argumenteres det.

Listhaug-skeptikerne poengterer på sin side at de spissede utspillene hennes kun i liten grad er egnet til å skaffe partiet nye velgere. Det er uansett ingen som er i tvil om hvor hun og partiet står i innvandringsspørsmålet, mener de.

– Umoralsk

Tidligere Frp-representant og nåværende kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, Jan Erik Fåne, mener Listhaug ikke gjør jobben sin som integreringsminister, men snarere bidrar til å skape motsetninger, hat, frykt og mistenksomhet.

– Det er uanstendig, umoralsk og veldig farlig. Og hun får tydeligvis lov til å gjøre akkurat som hun vil av folk som burde vite bedre, skriver Fåne i et innlegg på Facebook.