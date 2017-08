Støre selger aksjefondsandeler

I en artikkel i Dagens Næringsliv torsdag framgår det at Ap-lederens investeringer ikke utelukkende er i fond som følger oljefondets etiske retningslinjer eller andre tilsvarende retningslinjer. Torsdag ettermiddag sier Støre at han selger disse umiddelbart.

Ifølge Støre har han arvet andeler i fond som investerer i lovlige, regulerte markeder, og at andelene som er anskaffet i familieselskapet Femstø i hans tid opererer med etiske retningslinjer i tråd med Statens pensjonsfond utland (SPU) eller tilsvarende.

– For å unngå tvil om habilitet har jeg vært opptatt av at Femstø ikke skal eie enkeltaksjer, bare i brede aksjefond med moderat risiko. Min plan har vært at dersom jeg blir statsminister, skal alle Femstøs andeler være plassert i fond som følger SPUs eller lignende retningslinjer. I lys av det forestående valget vil jeg allerede nå sørge for at alle Femstøs fondsplasseringer følger disse retningslinjene, sier Arbeiderparti-leder Støre til DN.

Støre eier investeringsselskapet Femstø sammen med sine sønner, med en egenkapital på 34 millioner kroner.

