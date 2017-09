NHO-sjefen frykter globale skattesniker

– En av de store utfordringene innen den digitale økonomien er at «the winner takes it all». Det finnes bare ett Google og ett Facebook. Utfordringen med disse digitale gigantene er at du får en massiv opphopning av overskudd i noen få bedrifter som nesten ikke betaler skatt noen steder, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Pengene forsvinner ut av samfunnene de burde vært ført tilbake til som en innsatsfaktor, påpeker hun.

I 2019 fyller Den internasjonale arbeidsorganisasjonen i FN (ILO) 100 år. I den forbindelse har de nedsatt en bred kommisjon som skal vurdere fremtidens arbeidsliv. Norges representant, den ene av total to fra arbeidsgiversiden, er NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

– Hvis en større del av veksten kommer i denne typen selskaper, skaper det ikke arbeidsplasser, det gagner ikke samfunnene pengene hentes ut av, og over tid vil det på mange måter være en trussel mot selve fundamentet av samfunnsordenen, sier hun, og legger til:

– Det er utrolig bekymringsfullt. Og det er ikke en utfordring Norge kan løse alene, selv om vi kan gjøre noe. Dette er et fundamentalt spørsmål som bare kan løses internasjonalt, og det beste kortet vi har er vår tilknytning til EU. Det er EU som må ta denne kampen fastslår Skogen Lund.

