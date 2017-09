"Vinnerskallen» Støre vil ikke snakke om tap

Støyen fra helikoptrene som frakter Ap-lederen og kobbelet med pressefolk som følger ham, er nær ved å overdøve Støre. Men budskapet under mandagens ekspressturné på Vestlandet er ikke til å misforstå:

– Jeg har en vinnerskalle, sier Støre til NTB.

– Men vinnerskaller blir ofte sure når de taper. Er du en dårlig taper?

– Jeg har ikke tenkt å tape. Så den problemstillingen har jeg ikke gått særlig inn i. Det er bare én måling som teller, nemlig valget den 11. september, sier han.

Hundredagersplan

En uke før valgdagen har Ap-lederen satt kursen for Vestlandet. Med fly og helikopter blir det skolebesøk i Kristiansund, plastrydding i Florø, byggeplassbesøk på Sotra, bondebesøk på Bryne og sofasamtale med Gro Harlem Brundtland i Stavanger.

– Den siste uka i en valgkamp er den mest levende, sier Støre, som i Aftenposten samme dag kunne presentere sin plan for de 100 første dagene i regjering.

Han avviser at planen ble klekket ut i et forsøk på å komme på offensiven etter en rekke svake målinger.

– Det er første gang vi gjør noe slikt, men vi ville vise velgerne at de vil se en forskjell fra dag 1 med en ny regjering, sier Støre til NTB.

Alvor

Ap-lederen er hardt presset i en valgkamp som har sett partiet falle til en oppslutning på godt under 30 prosent. Partiets egne underlagstall viser at mange av Aps 2013-velgere sitter på gjerdet, og det er disse Støre nå akter å mobilisere.

– Vi vet at valgkamper påvirker folk. Opp mot én million velgere har ikke bestemt seg. For meg sier dette at mulighetene er store, sier Støre.

På spørsmål om hva som forklarer Aps fall, viser Ap-lederen til verden utenfor.

– Rundt i Europa kommer det proteststemmer. De søker ofte mot ensakspartier. Det skjer til en viss grad også i Norge. Men når det nærmer seg valgdagen, så må folk gjøre seg opp en mening om hvem som skal ha ansvaret for helheten i en krevende tid, sier han.

Ti løfter

Midler til 3.000 lærere fra 1. til 4. trinn i løpet av perioden er blant de ti prioriterte oppgavene i Aps hundredagersplan. Budsjettmidler til 1.000 lærere skal komme allerede neste år.

– Flere lærere i småskolen og styrket skolehelsetjeneste skal hindre frafall, framholdt Støre da han mandag morgen innledet maratondagen på Vestlandet med et besøk på Allenengen skole i Kristiansund.

3 milliarder kroner mer til sykehusene i 2018, økt fedrekvote, fjerning av den utvidede adgangen til midlertidige ansettelser samt styrket norskopplæringen for asylsøkere i mottak, er blant øvrige løfter i planen.

