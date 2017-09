Ordbok-app gir definisjoner og rettskrivning på bokmål og nynorsk

Riktignok har mange allerede benyttet seg av muligheten til å søke elektronisk etter skrivemåter og definisjoner via nettutgaven av de to bøkene. Med appen Ordbøkene blir det enda enklere – med mobil og nettbrett innen rekkevidde i de fleste situasjoner.

– Utvikling av appen er et viktig steg i en modernisering og tilgjengeliggjøring av de digitale delene av nettordbøkene, sier IT-direktør ved Universitetet i Bergen, Tore Burheim.

Modernisering

Etter at Universitetet i Bergen tok over ansvaret for språksamlingene, var første steg å få en forsvarlig driftsplattform, mens appen er andre steg, forklarer han.

– Nå starter arbeidet med en mer grunnleggende modernisering.

Bokmåls- og Nynorskordboka er svært populære. Hittil i år er det søkt mer enn 19,6 millioner ganger i ordbøkene.

Ordbøkene oppdateres løpende med gjeldende rettskriving. Når man slår opp på et ord, finner man definisjoner, brukseksempler, bøyingsopplysninger og informasjon om ordenes opprinnelse.

Tilgjengelig i hele verden

– Det er avgjørende viktig for oss at informasjon om godt og korrekt norsk er enkelt tilgjengelig for alle brukere av norsk i Norge og ellers i verden. Når ordbøkene nå kommer på flere plattformer, kan vi nå enda flere brukere, sier språkdirektør Åse Wetås.

De to ordbøkene, som eies og utvikles av Universitetet i Bergen og Språkrådet i fellesskap, er åpne og tilgjengelige for alle. De kom ut første gang i 1986.

Bokmålsordboka har rundt lag 65.000 oppslagsord, mens Nynorskordboka har 90.000.

(©NTB)