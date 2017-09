Knapt borgerlig flertall i TV 2-måling

To døgn før valglokalene stenger, viser den siste målingen Kantar TNS har laget for TV 2 at det er knappest mulig flertall for de fire borgerlige partiene.

I målingen er Venstre igjen over sperregrensen på 4 prosent. Partiet går fram med 0,8 prosentpoeng til 4,6 prosent og sikrer dermed flertall for de borgerlige partiene. Kristelig Folkeparti er også over sperregrensen med 4,4 prosent (+ 0,1).

Høyre går fram 0,4 prosentpoeng til 23.8 prosent, mens Fremskrittspartiet går som den eneste borgerlige partiet noe tilbake med 0,6 prosentpoeng og ender med en oppslutning på 14,6 prosent.

Hvis disse tallene skulle vært resultatet ved mandagens valg vil de borgerlige partiene få et knappest mulig flertall med 85 mandater, mot opposisjonens 84.

I målingen hvor hele 2.998 personer er spurt går Arbeiderpartiet tilbake 0,5 prosentpoeng til 28,1 prosent. De Grønne, som i likhet med Venstre er blitt utpekt som mulige vippeparti for utfallet av hele valget, faller under sperregrensen med 0,1 prosentpoeng til 3,9 prosent.

Senterpartiet går også tilbake 0,3 til 10,2 prosent på målingen, mens SV er det eneste partiet i den rødgrønne blokken som øker med 0,1 til 5,6 prosent. Andre partier og lister får en tilslutning på 1,7 prosent.

(©NTB)