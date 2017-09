Statsministeren takker Frank Aarebrot for hans livsverk

– Pappa har holdt sin siste forelesning, skriver Aarebrots barn på hans Facebook-side.

Han døde på Haukeland universitetssjukehus, og etterlater seg kone og to barn.

– Viktig for demokratiet

– Det var veldig trist å få nyheten om at Frank Aarebrot er død. Mine tanker går til hans familie og venner, sier statsminister Erna Solberg i en melding til NTB.

Hun hadde Aarebrot som foreleser da hun studerte i Bergen.

– Det var aldri kjedelig, aldri forutsigbart. Han fikk politikk og historie til å være medrivende. Og han har inspirert et uendelig antall studenter. Frank hadde alltid tid og var alltid klar for en diskusjon. Det var en stor gave til oss alle, sier Solberg.

Hun roser også Aarebrot for de offentlige analysene av norsk og internasjonal politikk, og særlig valg.

– Frank Aarebrot var rett og slett viktig for demokratiet vårt fordi han ga oss kunnskap og skapte engasjement. Takk til Frank Aarebrot for hans livsverk, avslutter Solberg.

Hjerteinfarkt tidligere i uken

– Han døde stille og rolig med oss rundt seg. Selv om rommet han etterlater seg ikke kan fylles for oss, så gir det oss glede at han kunne gjøre det han elsket helt til det siste, skriver familien videre.

Valgeksperten og professoren i statsvitenskap ble hasteoperert for hjerteinfarkt etter at han følte seg dårlig etter en tur hjem fra England mandag.

Familien opplyser at sted og tid for begravelse vil bli annonsert senere, og ber om å skånes for ytterligere kontakt med pressen.

– Vi ber om respekt for at vi ikke kommer til å være like tilgjengelig som han elsket å være, så hvis du har lyst til å skrive noen ord til oss ber vi deg om å gjøre det her.

– Godt valg

Aarebrot skrev selv en melding på Facebook-siden sin etter operasjonen, og opplyste at han ikke var tilgjengelig på telefon mens han lå til observasjon.

– Ellers merker dere sikkert raskt når jeg er tilgjengelig igjen, det er jo tross alt valgtider. I morgen forhåndsstemmer jeg på Haukeland, og med den lille unødvendige nyheten ønsker jeg dere alle et godt valg, skrev den folkekjære professoren, som var åpen om sin tilknytning til Arbeiderpartiet.

Han holdt sin siste formelle forelesning ved Universitetet i Bergen i april 2017.

Hylles

Kort tid etter meldingen om hans død var nettsiden full av kondolanser og varme ord. Mannen som ble kåret til årets bergenser i 2014, blir hyllet av både venner, tidligere elever, samfunnsengasjerte borgere, politikere og journalister.

– Han har betydd mye for meg, og han er kanskje den som har inspirert meg mest av alle til å studere og til å prøve å forstå verden og norsk politikk. Dette var en forferdelig trist beskjed å få, sier tidligere elev og politisk redaktør i Bergens Tidende, Frøy Gudbrandsen.

I 2014 mottok Aarebrot også Norges forskningsråds formidlingspris for sin evne til å formidle og sette fokus både på egen forskning, og samfunnsspørsmål generelt, skriver Bergensavisen.

– En kunnskapsrik mann som evnet å tenke annerledes, skriver nyhetsprogramredaktør i NRK, Kyrre Nakkim.

– En bauta

Også TV 2s Davy Wathne var raskt ute med varme ord.

– Han var en bauta. I ordets beste forstand. Fra studietiden på Sydneshaugen til siste stund, skriver han på Twitter.

Stortingskandidat for SV og historiker Hans Olav Lahlum omtaler Aarebrot som en av sin tids beste og skarpeste fagformidlere:

– Og som et uvanlig stort og snilt medmenneske. Hvil i fred, skriver Lahlum.

– Vi kommer til å savne deg, skriver kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på Facebook.