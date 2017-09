Omtrent dødt løp, ifølge prognose - flertallet svinger mellom blokkene

Snaut halvannen time etter at valglokalene stengte, viste Valgdirektoratets prognose helt dødt løp mellom blokkene - og med Miljøpartiet De Grønne i avgjørende vippeposisjon. Det vil si at dagens regjeringspartier og støttepartiene KrF og Venstre sammen lå an til å få 84 mandater. Det samme gjorde opposisjonspartiene, med unntak av MDG, som lå an til å få 1 mandat.

Men den situasjonen var et unntak i det som i løpet av den første timen var et bilde av fortsatt borgerlig flertall, riktignok tidvis svært knapt. Dagens fire samarbeidspartier svingte mellom 85 og 90 mandater - altså fra knappest mulig flertall, til å være på trygg grunn med klar margin.

