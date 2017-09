Aksjonærene i Norske Skog kan miste alt

Etter mange måneder med forhandlinger tar de fem store fondene som står bak lånene til Norske Skog, kontrollen over bedriftens sju fabrikker, skriver Dagens Næringsliv.

– Nå har det tatt såpass lang tid å få på plass en løsning. Det går ikke, og nå har en prøvd alt mulig, sier tidligere Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt, som overtar som styreleder.

Ombudsvedt sier at løsningen ikke vil få følger for de ansatte.

Långiverne overtar et datterselskap som skal eie alle aksjene i Norske Skog og selskapets sju fabrikker, skriver E24. Det vil si at dagens styreleder, Christen Sveaas, og de andre aksjonærene blir sittende med et selskap uten verdier.

Obligasjonseierne inkluderer fondene Ocean Wood, Bluebay, Cyrus, Sampo og Blackstone. Det er disse som på vegne av kreditorgruppen nå i realiteten vil overta alle verdiene i Norske Skog. Långivergruppen har utestående til sammen rundt 4,2 milliarder kroner i Norske Skog, ifølge Dagens Næringsliv.

