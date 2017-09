Partisekretær avviser intern murring mot Støre i Arbeiderpartiet

Stenseng hadde et stort ansvar for valgkampen, som var et stykke unna å mobilisere nok velgere til å sørge for en ny Ap-ledet regjering.

– Arbeiderpartiet er årsaken til at vi ikke klarer å bytte ut dagens regjering. Det er for tidlig å si nøyaktig hva som gikk galt, men jeg har gjort meg noen tanker og har ikke sovet så mange timer i natt. Jeg har allerede vendt blikket mot den jobben som starter i dag med å oppsummere valgkampen, evaluere den og så gå selvkritisk til verks, sier Ap-partisekretæren til NRK tirsdag morgen.

Spesielt vil hun se på hvorfor Ap mistet så mange velgere som tidligere har stemt på partiet, og som støttet dem mens de var i opposisjon.

– Vi skal evaluere og se på hvorfor vi gjorde et så dårlig valg som vi gjorde. Det blir jo en del av evalueringa å se hvorfor så mange av dem som har støttet Arbeiderpartiet nå i opposisjonsperioden forlot oss inn i den siste innspurten, sa Stenseng.

På spørsmål fra NRK om hvorvidt det er intern murring mot partileder leder Jonas Gahr Støre, og om noen krever hans avgang, svarer hun avvisende.

– Nei, og det er det som gjør meg optimistisk og motivert til å brette opp ermene og gå i gang med dette arbeidet allerede i dag. Det er en veldig samlet partiorganisasjon, sier hun. (©NTB)