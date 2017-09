Norske Skog-aksjen raser, ny plan på trappene

Da nyheten kom tirsdag om at kreditorer tar kontrollen over Norske Skogs sju fabrikker, gjennom datterselskapet Norske Skog AS, ble handelen med aksjer i morselskapet Norske Skog ASA stanset på Oslo Børs. Da børsen åpnet onsdag og handelen kunne starte igjen, stupte aksjen over 74 prosent etter 6 minutter, omsatt for 0,23 kroner per aksje. Drøyt 20 minutter ut i handelen stabiliserte aksjen seg på omkring 0,40 -0,45 kroner aksjen, ned omkring 51–56 prosent utover dagen.

Ny plan

Utviklingen står i kontrast til tirsdag, da aksjen styrket seg etter meldingen om at Norske Skog førstkommende mandag vil lansere en ny redningsplan. Aksjen steg 18,4 prosent før omsetningen ble satt på hold i påvente av at selskapet skulle komme med enda en melding – som ble beskjeden om at kreditorene tar over fabrikkene til selskapet.

Til NTB sier konsernsjef Lars Sperre at møtet mandag uansett vil gå som planlagt. Der vil ASA-styreleder Christen Sveaas og resten av styret legge fram sin redningsplan for selskapet.

– Hensikten med møtet er å presentere en industriell rekapitaliseringsløsning for Norske Skog, sier Sperre til NTB.

Når planen legges fram, vil selskapets kreditorer få to uker, ti arbeidsdager, til å ta stilling til styrets forslag.

Overrasket

Sveaas' redningsplan var allerede varslet da nyheten om at de fem største sikrede kreditorene – Blackstone, Blue Bay Capital, Ocean Wood Capital, Cyrus og Santos Capital – tok kontrollen over de sju fabrikkene gjennom Norske Skog AS.

Siden långiverne da har datterselskapet som eier alle aksjene i Norske Skog og selskapets fabrikker, sitter Sveaas og de andre aksjonærene igjen i Norske Skog ASA med et selskap uten verdier. Til Dagens Næringsliv tirsdag sa Sveaas at han ble overrasket over overtakelsen, men at han forstår kreditorenes valg.

– Det de gjør nå, burde de jo gjort for mange måneder siden, skrev han i en epost.

– For selskapet er det viktigste å bli refinansiert med en solid balanse og å få ro, påpeker han.

