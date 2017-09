Frykter ikke førerløse skip

Konsulentselskapet PwC har undersøkt gresk og norsk shippingbransje og funnet at mange har stor tro på flere førerløse skip i nær fremtid. 93 prosent av de spurte i bransjen mener det vil skje en ekstrem automatisering i årene fremover, melder NRK.

– 1/3 mener at førerløse skip kan ligge innenfor en rimelig nær fremtid, sier Fredrik Gabrielsen i PwC.

Han mener at fremtiden ikke bare vil bety førerløse skip, men at det også kan bety at rederiene kan følge mer med. Blant annet kan de se når deler på skip bør byttes eller vedlikehold må gjøres.

Forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund tror imidlertid det vil ta tid før vi ser førerløse skip.

– Tanken om at du skal ha dette i fullskala, ser jeg langt fram i tid, sier han.

Han er ikke han redd for at norske sjøfolk skal bli overflødige og tror heller det vil bety nye arbeidsoppgaver.

– Når det gjelder en utvikling der sjøfolkene blir erstattet med roboter eller datamaskiner, så ligger det jo i sakens natur at vi ikke liker det, men vi må bare forholde oss til den utviklingen som skjer, sier han.

Han regner med at det må være noen som skal ivareta disse skipene i fremtiden også.

– Da må det kanskje en annen kompetanse til enn det vi ser for oss i dag, sier Hansen.