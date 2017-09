Willoch: Frp kan takke Ap for valgresultatet

Den 88 år gamle Høyre-kjempen sier i VG-intervjuet at han ikke er veldig overrasket over valgresultatet.

– Aps misvisende beskrivelse av samfunnsforholdene og regjeringens resultater, og deres uklare forhold til mulige samarbeidspartnere, medvirket til nesten dramatisk nedgang for partiet. KrFs systematiske uklarhet om hvor det egentlig hører hjemme mellom høyresiden og venstresiden i politikken ga det ny fart på veien nedover mot sperregrensen, sier Willoch.

Willoch, som var statsminister fra 1981 til 1986, skryter av Erna Solbergs lederegenskaper, og sier han er uenig i kritikken Ap-leder Jonas Gahr Støre kom med under valgkampen, der han blant annet tok til orde for at statsminister Erna Solberg burde være tøffere mot både justisminister Per-Willy Amundsen og innvandringsminister Sylvi Listhaug.

– Så vidt jeg kan se er det Støre etterlyste, egentlig en mer autoritær lederstil. Det tror jeg ingen regjering kan være tjent med, og dermed heller ikke samfunnet. Ernas mer forståelsesfulle lederstil har bidratt til mye initiativ og godt samarbeid, og dermed også til de gode resultater som var viktige årsaker til valgseieren.

– Hun har vist en enestående tålmodighet og evne til å tåle kritikk uten å bli svekket, sier Willoch.

Om Listhaug sier Willoch at hun har vært uheldig noen ganger

– Men Ap har hjulpet Frp veldig med sin steinharde kritikk av enkelte uttalelser, med mer vekt på ordvalg enn realiteter. Jeg tror Frp kan takke Ap meget for sine gode resultater. Nedvurderingen av andres moral er ikke god, og har rammet kritikerne selv hardest, sier Willoch.

