Listhaug vil til bunns i sak der utsendt kvinne skal ha blitt torturert i Iran

Leila Bayat kom til Norge i 2009 og hadde med seg en dom for å ha drukket alkohol. Straffen var 80 piskeslag hvis hun reiste tilbake til hjemlandet. Likevel fikk hun avslag på asylsøknaden fordi Utlendingsnemnda (UNE) mente hun hadde fabrikkert dommen. Det ble derfor vurdert som trygt for 36-åringen å bli sendt tilbake til Iran. I mars ble hun sendt tilbake, og tirsdag ble dommen fullbyrdet, melder TV 2.

– Det er forferdelig å se den brutale situasjonen Leila er havnet i og vite at dette er Norge skyld i, fordi vi ikke trodde på dommen – selv om den ble bekreftet, sier KrF-nestleder Kjell-Ingolf Ropstad til kanalen og legger til:

– Jeg håper at dette går inn på Erna Solberg og Sylvi Listhaug slik at de ser at vi er nødt til å gjøre endringer. For Norge kan ikke sende folk tilbake til tortur.

Listhaug reagerer

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier hun forstår at folk nå ønsker å vite hva som har skjedd, og sier UNE har informert departementet om at de er i ferd med å undersøke saken.

– Jeg forstår at denne saken vekker reaksjoner hos folk, det gjør den også hos meg, skriver Listhaug på sin Facebook-side.

– Det er helt nødvendig å komme til bunns i dette, skriver Listhaug og understreker samtidig at hun som politiker ikke har noen befatning med avgjørelsene i enkeltsaker.

Ropstad mener Norge kan ha brutt menneskerettighetene ved å sende Leila Bayat tilbake til Iran.

Bilder på TV 2

TV 2 viste onsdag kveld bilder av Leila Bayat som viste synlige skader på ryggen hennes. Hos UNE understrekes det at man ikke har fått informasjon eller dokumentasjon om piskingen, verken fra kvinnens advokat eller andre.

– Vi prøver å få klarhet i hva som har skjedd med henne og hvorfor. Vi trenger da noe mer enn det vi hittil har fått indirekte gjennom mediene, sier seksjonssjef Lars Erik Andersen i UNE til NRK. Andersen leder UNE-seksjonen som behandler asylsaker fra Iran.

– Vi kan bekrefte at hun i Norge la fram en dom hvor det sto at hun var idømt en straff på 80 piskeslag. Den dommen ble sendt til ambassaden i Teheran, som meldte tilbake til oss at den var falsk, og det er dette vi har bygget på i vår saksbehandling, sier Andersen. Han sier de nå får bistand fra den norske ambassaden i Teheran for å få vite hva som har skjedd og hvorfor.

Omgjøring

Bayats advokat Preben Kløvfjell mener saken er et leit eksempel på norske myndigheters praksis i slike saker. Han vil nå formelt be UNE revurdere og omgjøre de opprinnelige asylvedtakene.

– Dersom UNE ikke omgjør tidligere asylvedtak, vil vi gå til domstolene for å få konstatert vedtakene ugyldige. Samtidig vil vi be domstolen konstatere menneskerettighetsbrudd, sier Kløvfjell til NRK.

