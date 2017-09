Horne skremt av leker som sladrer på barn via nettet

Horne er bekymret over funn i en ny rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus. Der belyses det hvor mange teknologiske muligheter for kartlegging og overvåking som ligger skjult i nettilkoblede produkter rettet mot barn.

– Det aller mest skremmende var at det faktisk er mulig for fremmede, med smarttelefon, å kommunisere med barna direkte gjennom dukker, sier forbrukerminister Horne til NTB.

For å gjøre brukervilkårene, som i dag gjerne er lange og uforståelige, klarere vil Horne utfordre dem som produserer, distribuerer og selger slike produkter. Hun sier ikke hvordan dette skal skje.

Krevende

Horne sier at Forbrukerrådet skal fortsette med å teste nettilkoblede produkter for barn, både tekniske aspekter, sikkerhet, avtalevilkår og behandling av forbrukerdata. Direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland, beskriver arbeidet som utrolig utfordrende.

– Markedet er så stort. Vi så at bare det å kartlegge de 20 appene vi tok for oss i fjor tok nesten et halvt år å bli ferdig me. Mange var da enten utdatert, oppgradert eller endret, sier hun.

Hun sier at det kompliseres enda mer når det er vanskelig å få oversikt over hvordan digitale data om barna kan brukes eller videreselges til en tredjepart, og konsekvensene av det.

Ansvar

Flesland sier ansvaret må fordeles på tre parter:

– Foreldre, men også skoler, må tenke seg om og sette seg inn i hva de kjøper og laster ned til barna, selgere må orientere seg og stå inne for produktene de tilbyr. Her tenker vi at særlig butikker i Norge, samt app-butikker som Google og Apple, må gjøre en innsats, de har mye makt. Videre finnes det ikke gode nok regler for tilsyn med dette, det er behov for internasjonale regler og ikke minst håndheving av disse. Datatilsynet og Forbrukerombudet må prioritere, og da må de ha ressurser til å følge opp prioriteringen, sier hun.

Horne sier at Forbrukerombudet – som snart blir Forbrukertilsynet – skal følge det internasjonale samarbeidet mellom håndhevingsmyndigheter på forbrukerområdet, og samarbeide tett med Datatilsynet i Norge.

Test selv

Daglig leder i Barnevakten.no, Leif Gunnar Vestbøstad Vik, får mange henvendelser fra foreldre som ikke klarer å henge med og sette seg inn i digitaliseringen mot barna.

– De sier at de ikke har tid, eller er særlig interessert i barnas apper, og ønsker seg oppskrifter på hvordan de kan følge opp barna, sier Vestbøstad Vik.

– Spør andre foreldre, test appene selv. Vi må ikke komme dit at vi som foreldre gir barna våre så stor frihet i de digitale kanalene at vi gir dem i hendene på mektige kommersielle aktører eller andre destruktive krefter i samfunnet.