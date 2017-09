Ingen fødsler i veikanten etter kutt i fødeavdelinger

Mange fødende fikk mellom to og tre timer kjørevei til nærmeste fødeavdeling etter at de to fødeavdelingene ble lagt ned. Både ansatte ved sykehusene, lokalpolitikere og befolkningene i de berørte områdene reagerte med sjokk da vedtaket ble kjent i 2010.

Avdelingene ble lagt ned for godt høsten 2012, men etter fem år kjenner ikke jordmødrene ved de to sykehusene til et eneste tilfelle der noen har måtte føde uten fagfolk til stede, melder NRK.

– I verste fall-tankene har ikke slått til, sier leder Merete Melheim ved God Start-enheten på Nordfjord sykehus.

Mellom fem og ti fødende får årlig barn i ambulanse eller som nødfødsel på God Start-enheten i Lærdal eller Nordfjordeid. Det er i de tilfellene hvor fødslene går for fort til å nå fram til sykehusene i Førde, Volda eller Voss.

