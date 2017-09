Overgrepssak i Bergen avbrutt etter at tiltalte brøt sammen 

Den grove overgrepssaken mot sju barnehagebarn i Bergen kom opp for Bergen tingrett mandag. En 33 år gammel tidligere barnehageansatt er tiltalt for seksuelle overgrep mot sju barn.

Samme dag måtte overgrepssaken stoppes etter at den tiltaltes forsvarer uroet seg for 33-åringens psykiske tilstand. Forsvareren ville ifølge NRK at den tiltalte skulle få slippe å høre på avhør av barna. Dommerne mente det var bedre å heve retten og sende den tiltalte mannen til lege.

Ifølge BT skal mannen ha sittet med skjelvende hender foran ansiktet og hulket og gispet i flere timer før dommeren hevet retten i 14.20-tiden. Ifølge avisen skal rettssaken fortsette tirsdag. Rettsforhandlingene skal etter planen vare til 12. oktober.

Tilsto overgrep mot fem

Da den alvorlige tiltalen ble lest opp i retten, svarte tiltalte ja på samtlige punkter, med unntak av to tilfeller av seksuell handling mot to barnehagegutter, ifølge Bergensavisen.

Tiltalen gjelder overgrep mot sju gutter i to barnehager i Bergen, en kommunal og en privat. Overgrepene skal ha pågått fra november 2012 til april 2016.

Flere av barna skal ha blitt misbrukt flere ganger og over lang tid. En av guttene skal ha blitt misbrukt fra november 2012 til juli 2013, ifølge tiltalen.

– Vi er sinte, lei oss og vi har grått. Jeg frykter at det skal dukke opp mer, sier lederen i en av barnehagene til Bergens Tidende.

Ansatt uten referansesjekk

Helt siden det kom fram at barnehagen hadde ansatt mannen uten referansesjekk, har politiet fryktet at saken kunne ha et større omfang.

– Vi mener små barn er utsatt for overgrep på en plass der de åpenbart skal kunne føle seg helt trygge, sier aktor i saken, statsadvokat Magne Kvamme Sylta.

Under ransaking hjemme hos mannen fant politiet 450 filmer og over 4.000 bilder som viste seksualisering av barn og seksuelle overgrep mot barn

Etter den nye straffeloven, som trådte i kraft høsten 2015, regnes seksuell omgang med barn under 14 år som voldtekt. Mannen har også måttet svare for seks andre tilfeller av seksuell handling. Hans yngste offer er ifølge tiltalen tre år.

De alvorligste forholdene har 21 års fengsel som maksstraff.

