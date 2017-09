Listhaug mener mange flyktninger får for dårlig tilbud

Flyktninger gjennomgår et introduksjonsprogram der de skal lære norsk og få hjelp til å komme raskt i arbeid eller utdanning når de flytter til kommunene.

– Vi er nødt til å se på hele ordningen, hvordan vi skal skru den sammen for å få bedre resultater, sier Listhaug til NTB etter et møte med sine nordiske kolleger. De utvekslet erfaringer om bosetting og sysselsetting av flyktninger og innvandrere.

Listhaug viser til meldingene fra Gamvik kommune, der syriske flyktninger sier de har måttet undervise hverandre i norsk fordi det mangler lærere.

– Vi betaler kommunene store ressurser for å drive integreringsarbeid, men vi ser at kvaliteten ikke alltid holder mål. Det må vi gjøre noe med, sier hun til NTB.

– La dem bruke utdannelsen

Listhaug mener Norge ligger forholdsvis godt an når det gjelder å få flyktninger i arbeid, sammenlignet med nabolandene. Men det er fortsatt langt fra bra nok, understreker hun, og viser blant annet til at flyktninger ikke får brukt kvalifikasjonene de har hjemmefra.

– Vi er ikke flinke til å ta vare på dem som faktisk har en utdannelse og la dem bruke den i det norske arbeidsmarkedet. De må kunne bygge på det de har fra før, i stedet for at vi bruker dem til ting som de er overkvalifisert for, sier hun.

På spørsmål om norske arbeidsgivere kan bli flinkere til å ta inn og legge til rette for folk med utdanning andre steder fra, viser hun til at flyktninger må ha språkkunnskaper og være kvalifisert for det norske arbeidsmarkedet.

– Alle tingene er viktig, både hvilken egeninnsats man gjør og hvilket tilbud man får, sier Listhaug.

La om bosetningspolitikken

På møtet deltok statsråder fra Danmark, Finland og Island. Sverige var representert ved statssekretær Anders Kessling fra arbeidsdepartementet. Oppstusset Listhaug skapte ved sin dagstur til Rinkeby i Stockholm under den norske valgkampen, var kun gjenstand for en kort kommentar fra Listhaugs side ved starten av møtet, opplyser Kessling.

– Vi har sagt det vi trenger å si om det. Vi treffer gjerne våre nordiske kolleger, men vi vil ikke være del av en valgkamp i et enkeltland, sier han.

Han mener bildet som Listhaug har gitt av forholdene i Sverige er unyansert og avviser at svenskene feier integreringsproblemer under teppet, slik den norske statsråden har hevdet.

Kessling fortalte på møtet om den nye bosetningspolitikken som ble innført i fjor. Tidligere kunne flyktninger i Sverige bosette seg der de ville, til forskjell fra i Norge og Danmark. Nå blir det styrt slik at de havner der det skal være mulig å få arbeid.

– Vi har en jevnere fordeling av nyankomne enn tidligere. Det spiller en rolle hvor man bosetter seg, sier han.

Sverige anslår at de vil motta 28.000 asylsøkere i år og Kessling anser dette som håndterbart.

