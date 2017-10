FIVH: – Nobelstiftelsen investerer i våpen, tobakk og kull

Samme dag som Nobels fredspris blir delt ut, publiserer NRK en liste over selskaper Fremtiden i våre hender mener Nobelstiftelsen har investert i.

Organisasjonen mener det er sikkert eller sannsynlig at det er investert i selskaper som våpenprodusentene Safran AS, Northtrop Grunman Corp og SAAB AB, tobakksprodusenten British American Tobacco og det sterkt forurensende kullselskapet RWE.

– Det er et paradoks at de deler ut fredspriser for klimaforkjempere og menneskerettighetsaktivister, men også er med på å finansiere det prisvinnerne kjemper mot, sier leder i Fremtiden i våre hender Anja Bakken Riise til NRK.

Oljefondet har tidligere trukket seg ut av investeringer i noen av disse selskapene på grunn av etiske retningslinjer.

Nobelstiftelsen svarer ikke direkte på investeringene i våpen, kull eller tobakk, men forteller NRK at de setter høye krav til etiske problemstillinger.

– Vi har en ambisjon om å gå for bærekraftige investeringer. Derfor vurderer vi å bruke vår posisjon til å gjøre investeringer i prosjekt som bidrar til positiv utvikling, sier Nobelstiftelsens direktør Lars Heikensten.

