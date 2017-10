Lysbakken: Fredsprisen må få konsekvenser for norsk politikk

SV nominerte ICAN til fredsprisen allerede i januar, og partilederen er strålende fornøyd med at prisen gikk til en organisasjon som tar opp kampen mot atomvåpen.

– Det er en fantastisk viktig og riktig fredspris, som kommer akkurat på riktig tidspunkt i det frykten for atomkrig er mer reell enn på mange tiår, og FN har satt i gang arbeidet med et forbud mot atomvåpen. Dette er en kraftig utfordring til atommaktene, sier SV-lederen til TV 2.

Videre legger han til at han mener prisen også er en kraftig utfordring til den norske regjeringen, som han mener har satt Norge på feil side av de internasjonale forhandlingene om atomvåpen.

SV-lederen sier videre at partiet tirsdag neste uke vil fremme et forslag i Stortinget om at Norge skal begynne prosessen med å skifte side og slutte seg til kampen mot atomvåpen i FN.

–Det blir veldig spennende å se hvordan Stortinget tar imot det forslaget nå. Jeg tror det vil bli veldig vanskelig både for regjeringen og for Arbeiderpartiet å fortsette å følge Donald Trump i dette spørsmålet. Nå må vi heller følge nobelkomiteen, og støtte kampen mot atomvåpen, sier Lysbakken.

–Denne prisen gir viktig legitimitet til kampen mot atomvåpen, og må få følger for norsk politikk, avslutter han.

(©NTB)