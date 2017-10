Nettbanktrøbbelet: – Feilen er rettet

Klokken 12.15 ble feilen rettet opp i, og EVRYs driftstjenester er i ferd med å fungere som normalt igjen, opplyser Geir Remman i Evry til NTB.

– Når vi starter opp igjen systemene, må vi sjekke at alle tjenestene fungerer. Det kommer vi til å bruke ettermiddagen og kvelden, og eventuelt helgen på å gå gjennom, sier Remman.

Evry har fått bekreftelse fra flere av bankene på at flere tjenester begynner å fungere igjen.

– Det er fortsatt enkelte kunder som opplever utfordringer og alt er ikke løst, men vi ser at mange tjenester er på vei opp, sier Remman.

Sparebanken Møre

Feilen rammer alle våre kunder, sier Cecilie Myrstad, informasjonssjef i Sparebanken Møre. Det betyr at kundene ikke har tilgang til nettbank, mobilbank eller Sparebanken Møre sine minibanker.

– De kan bruke kort i butikk, der går det på reserveløsning, sier Myrstad.

Hun understreker at Sparebanken Møre holder nettsiden sin løpende oppdatert om problemet. De er også i tett kontakt med underleverandøren Evry, som leverer kjerneløsninger til bankene.

Feilen oppstod like over midnatt.

– Vi er opptatt av at kundene våre skal være orientert, siden Sparebanken Møre er den største banken i fylket. Vi får en del henvendelser fra kunder. For noen kan det jo være utfordrende dersom de for eksempel ikke får overført mellom kontoer, sier hun.

En rekke banker landet over

Skandiabanken, Handelsbanken, Sparebank 1-gruppen og Sparebanken Vest er blant bankene som er rammet. DNB og Nordea er etter det NTB kjenner til ikke rammet av problemene hos IT-giganten Evry.

– Vi har en feil i en sentral komponent i en stor maskin. Det gjør at man ikke får logget seg på nettbank og mobilbank, sier kommunikasjonsdirektør Geir Remman i Evry til E24.