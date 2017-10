Nettbanktrøbbelet: Feilen er rettet, men kunder har fortsatt problemer

Feilen er rettet, og driftstjenestene er i ferd med å fungere som normalt, opplyste kommunikasjonsdirektør Geir Remman i Evry til NTB tidlig fredag ettermiddag.

– Når vi starter opp igjen systemene, må vi sjekke at alle tjenestene fungerer. Vi opplever tregheter, og det vil ta litt tid utover ettermiddagen før alt er oppe, sa Remman.

Evry har fått bekreftelse fra flere av bankene om at tjenestene begynner å fungere igjen.

– Det er fortsatt enkelte kunder som opplever utfordringer, men vi ser at mange tjenester er på vei opp, sa Remman.

I 16-tiden fredag skrev selskapet i en pressemelding at kunder fortsatt opplever at tjenester ikke er tilgjengelig, og Evry beklager de ulempene det medfører.

– Dessverre tilbake

Like etter klokka 16 opplyste Sparebank 1 på Facebook at de problemene som så ut til å bedres tidligere på ettermiddagen, dessverre er tilbake. Banken skriver at feilrettingen deres leverandør iverksatte ikke virket slik alle hadde håpet, og de beklager overfor kundene.

– Vi kommer tilbake til dere så fort vi har noe nytt, skriver banken.

Skandiabanken meldte klokka 14.45 på Facebook at systemet fortsatt var ustabilt.

– Vi jobber på spreng med å fikse og håper det ikke tar for lang tid før alt fungerer som normalt, skriver de.

Feil i komponent

Evry sier de beklager sterkt de ulempene feilen har skapt overfor kundene. De vil nå gjennomgå årsaksforholdene og vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes for å hindre at slike feil skjer igjen.

Det var en feil i en sentral stormaskinkomponent som forårsaket at svært mange kunder ikke fikk tilgang til nettbank, mobil og minibanker fredag.

Skandiabanken, Handelsbanken, Sparebank 1-gruppen og Sparebanken Vest er blant bankene som er rammet.

