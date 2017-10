Støre: fredsprisen til ICAN er en klok tildeling

– Jeg vil varmt gratulere ICAN med Nobels fredspris, og mener Nobelkomiteen har gjort en klok tildeling som er helt i tråd med kjernen i Nobels testamente om å bidra til nedrustning, sier Støre.

Han mener atomfaren er enda farligere nå enn under atomstriden under den kalde krigen. Derfor påhviler det både atommaktene og stater som ikke har atomvåpen et stort ansvar om å bidra til nedrustning, sier han.

Ikke aktive nok

Han mener Norge ikke har vært en aktiv nok pådriver for atomnedrustning under Solberg-regjeringen.

– Arbeiderpartiet var i regjeringsposisjon med på å starte et humanitært initiativ mot atomvåpen, der vi blant annet i samarbeid med Det internasjonale Røde Kors (ICRC) trakk inn internasjonal humanitærrett som et viktig argument i arbeidet for en atomvåpenfri verden, sier Støre.

– Solberg-regjeringen valgte å trekke Norge ut av lederrollen vi hadde i dette arbeidet, men stortingsflertallet har gitt klart uttrykk for at Norge skal jobbe aktivt for en verden uten atomvåpen. Her har Høyre-/Frp-regjeringen vært for passiv, og Arbeiderpartiet forventer nå en langt mer aktiv holdning fra Norges regjering, sier Ap-lederen.

Vil ikke bruke tvang

Han skyver også ansvaret over på regjeringen når han får spørsmål om hvordan Arbeiderpartiet vil forholde seg til et stortingsforslag som tar til orde for å slutte seg til FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

– Vi har ikke for vane å instruere en regjering om å ratifisere vedtak i FNs hovedforsamling. Men vi kommer til å be regjeringen om å orientere om hvordan den nå arbeider med disse spørsmålene for å følge opp Stortingets holdning til nedrustning. Og hvis ikke det er godt nok så må Stortinget presisere den holdningen ytterligere, sier Ap-lederen.

(©NTB)