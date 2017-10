Snøvær og dårlig føre i øst og på fjellet

I Hedmark og Oppland måtte flere biler berges etter å ha kjørt av veien som følge av mye snø natt til onsdag. Politiet ber folk kjøre forsiktig.

På mange av fjellovergangene i Sør-Norge er det vanskelige kjøreforhold.

– Det er dårlig vær på fjellovergangene mellom øst og vest. Det er redusert sikt, mye vind og temperaturer rundt null grader. Den kombinasjonen er ekkel og ubehagelig for bilistene som skal over fjellet, sa Kjetil Molvær, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Lærdal, til NRK.

Han oppfordrer folk som skal kjøre over fjellet til å ha godt med drivstoff, gode vindusviskere, gode dekk – og til å senke farten når vinden kommer i sterke kast.

På E6 over Dovrefjell ble det tidlig onsdag meldt om vekslende føre med bart, snø- og isdekke, samt fare for glatte partier. Det samme var tilfellet på riksveg 15 over Strynefjellet, ifølge vegmeldinger for fjellovergangene i Sør-Norge.

Mye snø

Fylkesvei 55 over Sognefjellet er stengt. På Hemsedalsfjellet er det kø på to til tre kilometer på grunn av snøvær og glatt føre, opplyste Vegtrafikksentralen i Bergen natt til onsdag.

Ifølge NRK var det også snøvær og sterk vind både på riksvei 7 over Hardangervidda og fylkesvei 50 Aurland-Hol. Det samme gjaldt E134 Haukelifjell, E16 Filefjell og fylkesvei 53 Tyin-Årdal.

Yr melder at det enkelte steder fra tirsdag og onsdag morgen vil kunne komme over 30 centimeter snø.

Vegmeldinger for fjellovergangene i Sør-Norge

Vegmeldinger for Møre og Romsdal

Vegmeldinger for Sogn og Fjordane (eksterne lenker)

Mange strømløse

Onsdag morgen skal kjøreforholdene i Hedmark og Oppland være bedre.

– For det meste bart og vått på hovedveiene. Fortsatt noe snøslaps. Brøyting og salting pågår. Kjør forsiktig, tvitrer Vegtrafikksentralen Øst klokken 6.15 onsdag morgen.

Ifølge NRK er over 6.500 strømløse i Hedmark og Oppland etter mye snøfall på kort tid. Spesielt vestsiden av Mjøsa fra Gjøvik og nordover er rammet, i tillegg til Ringsaker og Rena-området.

Trafikkuhell

Operasjonsleder Tor Eirik Midthaug sa til NTB klokken 3 natt til onsdag at de måtte berge flere biler som hadde kjørt av veien.

– Det har vært veldig mange trafikkuhell. Heldigvis er det så langt kun snakk om materielle skader og ingen personskader. Det er på grunn av mye snøfall og så har noen da dessverre sommerdekk.

Midthaug påpekte at det hadde vært såpass mye snøfall de siste timene at også de med vinterdekk slet.

– Det ser ut til at skal slutte å snø, bløte opp litt og bli bedre forhold. Etter hvert så får man også brøytet og saltet veiene så da blir nok forholdene bedre, fortsetter han.

– Vær fornuftig

Han sier det virker som Hedmark fikk enda mer snø enn Oppland. I tillegg har flere trær falt over ende som følge av stort snøfall på kort tid. Han ber folk tenke smart når de skal av gårde onsdag morgen.

– Vi får håpe folk er fornuftige og lar bilen stå om de ennå ikke har byttet til vinterdekk. Så får vi håpe det blir godt brøytet slik at folk kommer seg av gårde.

Politiet på Romerike tvitret om «såpeglatte» veier, biler som kommer skliende sidelengs, og flere som har kjørt av veien.

– Det er fem centimeter slush i veibanen, så da kommer bilene skliende sidelengs. Vi har en patrulje på stedet for å skaffe oss oversikt, sa operasjonsleder i Øst politidistrikt til VG tirsdag kveld.

