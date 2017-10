Dårlig vær gjør søket etter russisk helikopter vanskelig

Søket etter et russisk helikopter som trolig styrtet utenfor Barentsburg på Svalbard torsdag, har så langt vært resultatløst, opplyser Hovedredningssentralen (HRS) Nord-Norge til NTB i 7-tiden fredag morgen.

I løpet av natten har det vært satt inn en fjernstyrt miniubåt type ROV i søket. Håpet har vært at ubåten kunne bekrefte at de leter i riktig område.

– Det har vist seg resultatløst så langt. I tillegg har været blitt verre, og vi ser nå en vindstyrke opp i 26 knop i søkeområdet, sier redningsleder Tore Hongset i HRS til NTB.

Helikopteret skal ha hatt åtte mennesker om bord, meldte nyhetsbyrået Tass torsdag; Fem i besetningen og tre forskere.

Observert via sonar

Torsdag kveld identifiserte redningsmannskapene et område 2–3 kilometer utenfor den russiske gruvebyen Barentsburg hvor helikopteret kan ha styrtet. Grunnen er at det har blitt observert luftbobler via sonar, og sterk drivstofflukt.

– Drivstofflukt og luftbobler er den eneste informasjonen vi egentlig har å gå på, sier Hongset fredag morgen.

Funnet er gjort på 200–250 meters dyp. Utover dagen fredag vil det settes inn flere ressurser i søket etter det savnede helikopteret. Kystvaktskipet i Barentshavet er forventet å ankomme klokken 8 fredag morgen, og utover formiddagen vil flyet Orion fra 333 skvadron Andøya settes inn.

Samarbeider med russiske myndigheter

Norske redningsmannskaper samarbeider med russiske myndigheter i denne leteaksjonen.

– Vi har informasjonsutveksling med maritim redningssentral i Murmansk, og vi snakker fortløpende med den russiske representanten på Svalbard, sier Hongset.

Hongset sa til Svalbardposten torsdag kveld at når det gjelder å finne overlevende, kommer det an på hva slags utstyr de har.

– Om noen har havnet i sjøen i fritidsjakke uten flytemidler og overlevingsdrakt, vil de nok ha omkommet for lang tid siden. Om de har flytedress og har gått i redningsflåte, kan de holde seg i live langt lenger.

Den første nødmeldingen kom i 16-tiden torsdag.

(©NTB)