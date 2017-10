Letingen fortsetter for fullt etter helikopter på Svalbard

En fjernstyrt miniubåt, en såkalt ROV, skal nå settes inn i søket etter helikopteret, opplyser redningsleder Tomas Ringen ved Hovedredningssentralen (HRS) Nord-Norge til NTB klokken 4 natt til fredag.

– Det er ikke noe vesentlig nytt med tanke på oppklaring, men nå får vi satt inn ROVen. Den ankom Svalbard i natt og har blitt fraktet hit på sysselmannskipet Polarsyssel. Den er ikke i vannet ennå, men den gjøres klar nå, sier Ringen.

Observert via sonar

Redningsleder Tore Hongset i HRS opplyste torsdag kveld at de har funnet et område 2–3 kilometer utenfor den russiske gruvebyen Barentsburg hvor det er blitt observert luftbobler og sterk drivstofflukt.

– I tillegg er det et skip som har sett et objekt via sonar, sa Hongset.

Ringen bekrefter at miniubåten kan bidra til å bekrefte om dette er området hvor helikopteret befinner seg.

Funnet er gjort på 200–250 meters dyp, og mannskapet har ventet på at miniubåten skal komme på plass før de kan søke i vannet.

Åtte russere om bord

Alle de åtte om bord i helikopteret var russiske statsborgere, ifølge nyhetsbyrået Tass. Fem av dem var besetning og tre var passasjerer. Disse skal være forskere.

Hongset sa til Svalbardposten torsdag kveld at når det gjelder å finne overlevende, kommer det an på hva slags utstyr de har.

– Om noen har havnet i sjøen i fritidsjakke uten flytemidler og overlevingsdrakt, vil de nok ha omkommet for lang tid siden. Om de har flytedress og har gått i redningsflåte, kan de holde seg i live langt lenger.

Den første nødmeldingen kom i 16-tiden torsdag.

