Norges nye forsikring i nord feiret på Ørland 

Fredag ble Norges nye kampfly feiret med en storslått seremoni på Ørland flystasjon, hvor flyene skal være stasjonert. Kong Harald sto i spissen for markeringen.

– Norge har bidratt internasjonalt med F-16-fly, og jeg er trygg på at Norge også kommer til å bidra internasjonalt med de nye flyene, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg til NTB.

Samtidig minner Solberg (H) om følgende på spørsmål om kampflyanskaffelsen betyr at Norge nå skal stille opp enda mer i internasjonale NATO-oppdrag:

– Det er ikke det som er førsteoppgaven til disse flyene. Det er å bidra til å være forsikringen i nordområdene.

– Flyene er absolutt kjøpt for norske forhold, legger hun til overfor NTB, og viser til spesifikasjonsarbeidet som førte til at valget falt på nettopp F-35.

– Norge er NATO i nord, sa Solberg i sin tale under seremonien.

Fikk vise seg fram

De tre første flyene landet for en uke siden, men fredag fikk et stort antall prominente gjester se F-35-fly utfolde seg i luftrommet over Ørland. I trøndersk ruskevær fløy de lavt over basen og viste seg fram før de gikk inn for landing og flygerne ble møtt av kong Harald.

Stoltenberg minner om at flyene har en nyttig funksjon for alliansen utover det å kunne være tilgjengelig for internasjonale oppdrag.

– De har en viktig funksjon bare ved at de finnes i Norge, fordi de bidrar til å styrke NATOs og Norges tilstedeværelse i nord. De bidrar til at vi hevder suverenitet i nordområdene, noe som er viktig for Norge og NATO, sier han.

Under seremonien ble et F-35-fly avduket inne i en av hangarene på flystasjonen.

Forsvarer pengebruk

Forsvaret anslår at selve anskaffelsen koster 81 milliarder 2018-kroner. Levetidskostnadene er beregnet til over 270 milliarder, inkludert anskaffelseskostnaden.

Kritiske røster frykter at den største investeringen i Fastlands-Norge noensinne vil føre til sulteforing av Hæren og Heimevernet.

Stoltenberg minner imidlertid om at Norge totalt sett bruker «vesentlig mindre» på forsvar nå enn i alle tiårene etter krigen – og trekker fram en gammel NATO-kjepphest:

– Norge bruker fortsatt mindre enn 2 prosent av nasjonalproduktet på forsvar, mens det Norge og alle andre NATO-land har vedtatt, er at man skal bruke minst 2 prosent. Det koster ikke mer enn noen få måneders oljepengebruk å kjøpe alle 52 flyene.

– Ja, det er mye penger, men Norge er et land som har økonomisk mulighet til å gjøre dette, mener NATO-sjefen.

Seks fly i året

Etter at de tre første flyene nå er på plass på norsk jord, er planen at det skal leveres seks fly i året fram til 2024 – tre på våren og tre på høsten.

F-16 skal fases ut fra 2019, og samme år overtar F-35 de første operative oppgavene fra dagens norske kampfly. Målet er å utstyre F35-fly med våpen innen 2019, og da skal flyene være delvis kampklare.

Først i 2025 skal de nye flyene være fullt ut operative med hele våpenarsenalet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) skryter F-35 opp i skyene.

– Med svært avanserte sensorer, stor hastighet, lav radarsyrlighet, langtrekkende presisjonsvåpen og overlegen overlevelsesevne blir kampflyet F-35 avgjørende for kampkraften Forsvaret skal levere de neste 40 årene, sier han.

