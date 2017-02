Tarjei Bø hylles for sin viljestyrke

Storebror Bø har fått ødelagt hele oppladningen til VM i Hochfilzen av luftveisproblemer. 28-åringen har ikke gått et eneste verdenscuprenn så langt i vinter, men kvalifiserte seg for VM i tolvte time etter sterke resultater i IBU-cupen nylig.

Landslagstrener Egil Kristiansen er mektig imponert over måten Markane-løperen har kjempet seg gjennom sykdomsproblemene.

– Tarjei har hatt en veldig spesiell sesong. Å ha sesongåpning i februar har jeg ikke vært borte i før, sier den mangeårige landslagstreneren for langrennskvinnene til NTB.

– De fleste ville nok satt seg ned og sagt at dette er håpløst og gitt opp. Det har Tarjei all ære av ikke å ha gjort. Han graver seg ikke ned, men innser at han må gjøre den jobben som behøves, tilføyer han.

Svekket lag

Kristiansen tror samtidig at Bø har nytt godt av at han har taklet perioder med sykdom også tidligere i karrieren.

– Han har dessverre mye erfaring på området fra før, og vet sånn sett at det er mulig å komme raskt tilbake. I tillegg har han mye trening i banken og vet han er lett-trent. Tarjei kommer også som regel raskt i form, sier han.

Beskjeden om at storebror Bø rakk å vise form til mesterskapet i Hochfilzen, ble naturlig nok mottatt med jubel blant lagkameratene. Emil Hegle Svendsen understreker gjerne at noe har manglet denne sesongen.

– Det betyr utrolig mye at Tarjei er her. Laget er svekket når de beste ikke er med. Det merkes godt, sier han til NTB – og utdyper:

– Når ting ikke er hundre prosent i et lag, går det selvfølgelig utover den som er hjemme, men også oss andre. Vi trenger hverandre, og vi trenger den slagstyrken vi har med alle på plass. Det er ingen andre nasjoner som har fire individuelle verdensmestere på laget.

Løftet stemningen

Mens Hegle Svendsen har jaktet topplasseringer i verdenscupen i Mellom-Europa har Tarjei Bø hatt Sjusjøen som base i kampen for å nå VM i Hochfilzen. Trønderen innrømmer gjerne at han har hatt vondt av kompisen.

– Ja, det har vært det aller verste. Han har sittet hjemme eller på Sjusjøen alene – og enten vært syk eller trent. Det er ikke noen ønskesituasjon, sier Hegle Svendsen.

– Hva har dere gjort for å støtte han?

– Det handler om å ringe, men ikke mase for mye. Vi har prøvd å støtte så godt vi kan og gjøre det en vanlig kompis gjør når noen har det tøft.

Johannes Thingnes Bø mener storebrorens inntog i VM-troppen har løftet stemningen mange hakk på Hotel Edelweis i Hochfilzen.

– De førstemåltidene satt latteren løst i hele staben, både blant trenerne og utøverne. Tarjei er så viktig for gruppa. Det har vært utrolig godt å ha han tilbake. Det har blitt et enda mer lystig lag, smiler han.

(©NTB)