Fannemel: – Må ha litt marginer for at det skal klaffe i toppen

Torsdagens renn var oppløftende for norsk hoppsport etter flere svake resultater i Lahti-bakkene. Norge hadde alle sine fire mann blant de tolv beste, der Andreas Stjernen på fjerdeplass kun var 0,6 poeng unna bronsen.

– Vi er nærme, og det er bra, men vi hopper for medaljer. De tre foran oss er solide skihoppere, så man skal ha litt marginer på sin side for at det skal klaffe helt i toppen, sier Fannemel til NTB og legger til dette om Stjernens seks tideler unna VM-medalje:

– Det var veldig nærme, men jeg har sett han være enda nærmere å vinne hopprenn før. Jeg har også vært nærmere selv, men det gjør det litt ekstra spesielt i VM. Der betyr en tredjeplass enda mer.

Manglet oppdrift

Stefan Kraft fra Østerrike tok sitt andre VM-gull i mesterskapet. Han vant også normalbakkerennet. Sølvet gikk til tyske Andreas Wellinger, mens Piotr Zyla sikret polsk bronse.

Selv var Fannemel fornøyd med å bli nummer fem. Han hoppet henholdsvis 129,5 og 129 meter.

– Det er mitt desidert beste renn i vinter. Jeg drømte om medalje, men det er deilig å få et godt resultat igjen. Det er noen måneder siden sist. Hadde jeg fått litt oppdrift i første omgang som mange andre fikk, tror jeg at jeg hadde hoppet sju-åtte meter lenger. I så fall hadde jeg vært med å kjempe litt.

– Var det forholdene som ødela?

– For min del vil jeg tørre å påstå det. Siden jeg ikke er like god som Kraft og Wellinger, som også hadde litt tunge forhold, så var det kanskje det som mangler litt i dag, mener Fannemel.

Medaljehåp

Lørdag står lagkonkurransen i storbakken på programmet. Fannemel håper Norge kan slå fra seg etter torsdagens positive opplevelse, men innrømmer at alt må klaffe om det skal bli medalje.

– Det må til åtte bra hopp, og alle gutta må levere. En på de andre lagene (Østerrike, Tyskland og Polen) må kanskje også ha en dårlig dag.

