Siste sjanse til å berge hoppstatistikken

Kun lørdagens lagkonkurranse gjenstår.

– Jeg følger ikke altfor mye med på streaks. Jeg leste nylig om at slike streaks kan være farlig for deg, spesielt på snapchat. Mange klarer jo ikke legge fra seg telefonen lenger fordi de måtte opprettholde streaks. Jeg fokuserer heller på andre ting, sier Daniel-André Tande.

Før VM var han omtalt som et av Norges sikreste medaljekort i ski-VM. Sportssjef Bråthen, som har ledet Hopp-Norge siden 2004, er lei av fjerdeplasser (Lundby og Stjernen) i Lahti.

Skuffet

– Det betyr selvfølgelig mye. Det er kanskje det aller viktigste av det som er uviktig. Det hadde vært moro og gjort den medaljerekken enda vanskeligere å slå, sier Bråthen.

Landslagssjef Alexander Stöckl innrømmer at han er skuffet over at hoppmedaljene ikke har havnet i norske hender hittil i verdensmesterskapet.

Suksessrekken med VM-medaljer bryr han seg derimot lite om.

– Det hadde vært fint å fortsette den, men personlig er jeg ikke så opptatt av historikk. For meg teller det at de fire som deltar får ut to gode hopp hver, sier østerrikeren.

Regjerende mester

Han var skuffet da Norge tidligere i sesongen var 150 poeng bak vinnerlaget i en lagkonkurranse. Det tror ikke østerrikeren skjer igjen.

– Hadde gårsdagen (rennet i storbakken) telt i lagkonkurransen, hadde vi blitt nummer to. Den nasjonen som må slås er Polen, som hadde fire utøvere topp åtte i det individuelle rennet, sier Stöckl.

Norge tok laggullet i Falun for to år siden. Kun Anders Fannemel er igjen fra mesterlaget.

I årets VM i Lahti har Maren Lundby og Andreas Stjernen begge sure fjerdeplasser.

(©NTB)