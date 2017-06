Sportssjefen jublet for norsk superkveld

Norsk friidretts nye wonderboy, Karsten Warholm, tok karrierens første Diamond League-seier på 400 meter hekk. Isabelle Pedersen var én fattig hundredel fra å sette norske rekord på 100 meter hekk og Jakob Ingebrigtsen leverte et nytt fantomløp på én engelsk mil.

I tillegg var 800-meterløper Hedda Hynne fem hundredeler unna VM-kravet. Unggutten Jonathan Quarcoo viste også at han er en framtidens mann med 10,21 på 100-meteren i litt for sterk medvind.

– Utrolig bra levert av alle. Husk i tillegg at mange av disse utøverne har mange år igjen som friidrettsutøvere. Veldig, veldig gøy, oppsummerte sportssjef Tjørhom overfor NTB etter stevneslutt.

Totalen gledet mest

– Hva gledet deg mest?

– Totalen. Du har fantastiske enkeltprestasjoner underveis, men spesielt gledelig er det at så mange leverer, sa han videre og utdypet:

– Dette har vært et mål for mange og også et høydepunkt i sesongen. Da er det ikke bare å skulle levere.

Den norske rekorden til Karsten Warholm på 400 meter hekk (48,25) var Bislett-stevnets norske høydepunkt. Den uredde og offensive Ulsteinvik-gutten seiler opp som en ny yndling i friidrettsmiljøet.

– Karsten leverer på og utenfor banen. Han er en god gutt med gode verdier og glimt i øyet. Du ser han koser seg, og han blir trigget av slike ting som dette, sa sportssjef Tjørhom.

Fem dager før Bislett Games senket Warholm sin egen norske rekord på 400 meter flatt med nesten halvannet sekund i Florø.

– Han gjorde et veldig godt 400-meterløp lørdag, men klarte likevel å restituere seg og prestere her. Det er fantastisk, og det er viktig at vi har noen som viser at det er mulig å lykkes, sa Tjørhom.

Enorm kapasitet

Lillebror Ingebrigtsens engelsk milløp på 2.56,29 var det også god grunn til å stoppe opp ved.

– Det Jakob gjør er bare helt utrolig. Han sier selv det gikk lett, og han kom i mål og bare cruiset videre. Vi har jo sett hva han er i stand til, men han tar nye steg hele tiden. Han har en kapasitet som er helt vill, sa en imponert sportssjef Tjørhom.

Han tror hekkerekorden til Christina Vukicevic snart slettes. Isabelle Pedersen bommet med én hundredel torsdag.

– Isabelle er i positiv utvikling. Hun har VM-kravet i boks og kan jobbe systematisk inn mot VM. Dette var ikke noe perfekt løp, så hun har mer inne, sa Tjørhom, og trakk også fram innsatsen til Nadia Akpana Assa og Sven Martin Skagestad.

Assa hoppet 6,38 i lengde, mens Skagestad kastet sesongbeste med 63,21 i diskos.

(©NTB)