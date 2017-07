Fannemel trøbler videre etter krisemøter: – Jeg må finne ut hva som har gått feil

Riktignok var Fannemel med på lagsølvet i Lahti-VM og knep femteplassen i storbakkerennet etter en miserabel sesong, men flere ganger måtte hopperen fra Hornindal se verdenscuprenn fra TV-stolen.

– Jeg må jobbe bra med teknikken og finne ut hva som har gått feil. Jeg har gjort meg opp noen formeninger om det sammen med trenerne, sier 26-åringen.

Han imponerte ikke da hopperne hadde utslagskonkurranse i Midtstubakken nylig. Fannemel forsvant ut mot talentet Marius Lindvik i kvartfinalen etter et svakt hopp på 90 meter.

– Vi hadde noen krisemøter i vinter, men det er ikke så mye du får gjort midt i sesongen. Da var løsningen å sette meg hjemme i februar før VM. Det ble litt bedre, men jeg følte at det bare ble nødløsninger teknisk sett. Nå har vi lagt en helt annen plan på hvordan ting skal være, sier Fannemel til NTB.

Nordfjordingen står med tre verdenscupseirer og hadde lenge verdens lengste skihopp med 251,5 meter i Vikersundbakken. Sist sesong kom nedtur etter nedtur. Lite svarte for Hornindal-hopperen.

– Skader har vært verre enn at jeg måtte være igjen hjemme. Det er stusslig å være hjemme, for du bruker ikke hele året på dette for å se hopprenn på TV. Det føltes veldig feil å sitte hjemme i februar, sier Fannemel.

Fortsatt motivert

Nå håper han å bruke OL-sesongen til å slå tilbake, men i hoppleiren er flere bekymret for Fannemels tilbakegang. Unge hoppere står klare til å danke ham ut av verdenscuplaget allerede i november.

– Det har aldri vært noen problemer med motivasjonen. Jeg fikk en femteplass og lagsølv i VM, men jeg har ambisjoner om å kjempe om verdenscupen sammenlagt. Jeg innser at det kan gå begge veier i skihopping. Jeg har hatt flyt i mange sesonger, men det ble ikke videre progresjon som jeg hadde ventet, erkjenner hopperen som i 2014/15-sesongen var en gjenganger på pallen.

– OL blir hovedmålet, i mitt hode er det aller størst kommende sesong. Jeg følte jeg var nær medalje i Sotsji (femteplass). Det hadde vært kult å være på OL-laget som forhåpentlig kjemper om gull i Sør-Korea, smådrømmer den tidligere verdensrekordholderen.

Prøving og feiling

Han vet at han må overbevise landslagsledelsen.

– Jeg må hoppe så bra at det blir umulig å vrake meg fra laget. Det skal ikke være noen diskusjon om jeg skal hoppe. Det er målet mitt, og det må jeg ha for at det skal bli godt å reise til Sør-Korea (OL), sier Fannemel.

– Jeg har potensialet til å være best i verden. Det er min jobb å slå tilbake og være på det nivået jeg har lyst til å være på. Det blir mye prøving og feiling før jeg kommer dit. Jeg skal bruke sommeren godt og justere feil. Så lenge jeg satser på skihopping, vil jeg påstå at jeg er sikker på å komme tilbake i verdenstoppen, sier en selvsikker Fannemel.

Fannemel ble nummer åtte i torsdagens kvalik til sommerens første GP-renn i Wisla. Det var et stort steg i riktig retning.

