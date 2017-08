Warholms gullhjelm til TV-aksjonen

Hjelmen tilhørte Rune Eikeland, som ofte dukker opp på TV-skjermen som tilskuer under forskjellige mesterskap – og stort sett med vikinghjelmen på hodet.

Eikeland har vært til stede på over 40 verdensmesterskap i forskjellige idretter – med vikinghjelmen på hodet.

Men da Karsten Warholm løp inn til seier på 400 meter hekk i London onsdag, plasserte Eikeland hjelmen på hodet til gullmedaljevinneren. Etter det har han ikke sett den, sier Eikeland til NRK.

– Jeg fikk en telefon fra UNICEF om jeg hadde den hjelmen, men det hadde jeg ikke. De spurte om jeg kunne donere den til årets TV-aksjon dersom den kom til rette. Og da sa jeg ja, sier han.

Pernille Karlsen, auksjonsansvarlig for årets TV-aksjon, forteller at de fikk bekreftet at Warholm fortsatt var i besittelse av hjelmen, og at de kunne får den til TV-aksjonen.

– Det blir spennende å se hvordan det går, men det er nok mange som er interessert i den med tanke på bragden i London, sier Karlsen.

TV-aksjonen går av stabelen 22. oktober.