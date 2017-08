Warholms hverdag: – Veldig slitsomt å bli gjenkjent

Onsdag holdt han pressekonferanse før Golden League-finalen i Zürich torsdag.

På spørsmål om han blir ofte gjenkjent på gaten i Norge etter bragden i London og hva han synes om det, svarer Warholm at han synes det er hyggelig, men slitsomt.

– I Norge har vi ikke så mange gullmedaljevinnere. For meg er det hyggelig, men samtidig veldig slitsomt. Men det er dette vi jobber for. Det er kjekt å bli gjenkjent for det man har oppnådd. Jeg setter pris på det, men jeg trenger også en pause. Jeg kjenner det på kroppen, sa han videre.

Han løper NM i Sandnes til helgen. Da nærmer sesongen seg slutten. Det har vært fantastiske måneder for unggutten.

