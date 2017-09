Stoke stoppet Uniteds seiersmarsj

Etter tre strake seirer og 10-0 i målforskjell kom den første «nedturen» for José Mourinhos menn i kveldskampen borte mot Stoke.

United så ut til å være på vei mot nok en seier da Romelu Lukaku ordnet 2-1 og gjorde sitt fjerde mål på like mange kamper etter 57 minutter, men denne gangen var ikke forsvarsfireren helt patent. Det utnyttet Stoke til fulle. Bare seks minutter senere kunne Choupo-Moting helt upresset heade inn 2-2 etter å ha utklasset Phil Jones i luften.

Gjestene presset hardt på for seiersmålet den siste halvtimen. Lukaku kom blant annet til en stor sjanse da han ni minutter før slutt ble servert et perfekt innlegg fra innbytter Anthony Martial. Fra seks meter bredsidet belgieren ballen over mål.

Første

På overtid sendte Kurt Zouma ballen mot eget mål etter en United-corner, men stopperen ble reddet av en eminent Jack Butland i Stoke-målet.

Oppgjøret fikk en livlig start, men det tok ikke lang tid før tempoet falt markant. Dermed skjedde det ikke stort før Eric Choupo-Moting skled Stoke foran i målprotokollen etter 43 minutter. Kameruneren kom seg foran United-forsvarer Eric Bailly og scoret på Mame Biram Dioufs presise innlegg.

Det var Choupo-Motings første Premier League-mål siden overgangen fra tyske Schalke i sommer. Han tok seg en dans etter scoringen, men gledesrusen på stadion fikk en brå slutt.

På topp

United slo nemlig umiddelbart tilbake et par minutter etterpå. Etter et hjørnespark stanget Paul Pogba ballen via Marcus Rashford og i nettet. Utligningen ble kreditert Rashford, som dermed står med tolv ligamål siden 19-åringen entret scenen i februar i fjor.

Ifølge OptaJoe er det kun Wayne Rooney som har scoret flere Premier League-mål for United som tenåring. Han rakk å gjøre 15 seriemål for storklubben før fylte 20 år.

Til tross for uavgjortresultatet topper United fortsatt tabellen med ti poeng. Laget er foran byrival Manchester City på bedre målforskjell.

Neste helg tar Manchester United imot Everton på Old Trafford. Blåtrøyene fra Liverpool står med to strake tap etter lørdagens 0-3-smell hjemme mot Tottenham.

(©NTB)