Lindegaard signerte for Burnley

Det bekrefter Burnley på sin hjemmeside torsdag.

Keeperen har vært uten kontrakt siden han forlot Preston mot slutten av forrige sesong, men får fornyet tillit av Burnley etter kun å ha trent med klubben i litt over én uke.

– Jeg har hatt en god uke her og jeg har fått et godt inntrykk av klubben og alle menneskene her. Det er ikke vanskelig å passe inn her, sa Lindegaard til klubbens nettsted.

– Jeg er her for å øke konkurransen på keepersiden, også ser vi hva som skjer, la han til.

Burnley-manager Sean Dyche har vært på keeperjakt helt siden han fant ut at kaptein Tom Heaton måtte gjennomgå en skulderoperasjon.

Danske Lindegaard ble blant annet kåret til årets keeper i Norge som Aalesund-målvakt, før han ble kjøpt av Manchester United i 2010. I 2012/13-sesongen var han en del av laget som vant Premier League i Alex Fergusons siste sesong ved roret, før han dro videre til West Bromwich.

(©NTB)