– Tar San Marino på fullt alvor

– Det er ikke det mest framgangsrike landslaget, det må jeg si, men vi jobber på samme måte som vanlig. Vi har studert motstanderen, og vi har presentert det vi fant for spillerne og fortalt hva vi forventer i kampen, sa han på tirsdagens pressekonferanse.

– Vi forsøker å behandle alle motstandere med samme respekt.

Han ville ikke trekke fram noen spillere å se opp for hos San Marino.

– Det er et kollektiv, kan vi si, som ligger lavt forsvarsmessig. Det er ingen spillere vi vil gjøre noe spesielt med, slik det kan være mot visse andre.

Han måtte tenke seg om litt da han ble spurt hva han tror sjansefordelingen vil bli torsdag. Han tror ikke Norge kommer til å holde nullen sjansemessig.

– Jeg pleier ikke å forberede meg på den måten og tenke ut hvor mange sjanser jeg tror det vil bli. Hva kan være realistisk? 10, kanskje. Det blir kanskje 10-2 eller 10-3, sa han halvt spørrende.

– Jeg tror San Marino kommer til å skape sjanser, de pleier å gjøre det.

Semester

Torsdagens motstander er nummer 204 på FIFA-rankingen, med bare Britiske jomfruøyer, Anguilla, Bahamas, Eritrea, Gibraltar, Somalia og Tonga bak seg.

Lagerbäck kom tilbake til en replikkveksling med NTBs medarbeider under mandagens pressemøte, da han reagerte på ordet «semester» i et spørsmål.

– Jeg oppfattet det som om spørsmålet var om jeg hadde tatt denne jobben for å ha ferie, og det syntes jeg var et rart spørsmål. Etterpå ble jeg forklart at det handlet om hvorvidt turen til San Marino kan ses som en ferie, og det kan jeg forstå, sa han.

Tar tid

I jobben med et landslag som tapte 0-6 i sin forrige kamp har Lagerbäck arbeidsoppgaver nok.

– Vi har scoret for få mål og sluppet inn for mange. Vi må utvikle oss både offensivt og defensivt, men jeg har hatt noe av den samme erfaringen hver gang jeg begynner å jobbe med et nytt lag. Det tar litt tid før det sitter, sa Lagerbäck.

– Blant annet vil jeg at vi spiller et rendyrket soneforsvar som ikke er så vanlig i dag. Jeg synes faktisk spillerne har tatt strukturen ganske bra, og bortsett fra Tyskland-kampen har vi sluppet til få sjanser. Den kampen ble helt feil, men vi jobber med å fikse det, og jeg tror ikke vi vil oppleve flere 0-6-kamper.

