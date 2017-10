Lagerbäck ser mye av Island i Nord-Irland

– Det er en helt korrekt sammenligning, og det gjelder alle spillerne. Samtlige spiller for laget, sa Lagerbäck da han på lørdagens pressekonferanse fikk spørsmål om det er likhetstegn mellom særlig kaptein Steven Davis og Islands spillere.

Mens jobben med å få Norges landslag opp fra grøfta er i full gang, spiller Nord-Irland for å sikre toeromspill. Island er på sin side nær VM-plass etter sin 3-0-seier i Tyrkia.

– Island har fortsatt en stor plass i mitt hjerte, etter at jeg var der i nesten fem år, og de gjør det fantastisk bra. Det er en laginnsats så nær 100 prosent som man kan komme, og det er den beste måten å vinne, sa Lagerbäck.

Han ble spurt av britiske journalister om han tror Nord-Irland vil være preget av nerver i sin jakt på poeng som sikrer at laget ikke blir utslått som dårligste toer.

– Er de ikke klar for omspill allerede? Det hadde jeg ikke tenkt på. I slike situasjoner kan nerver spille inn, men Nord-Irlands lag virker erfarent og mentalt sterkt, sa han.

Manglet to

Lagerbäck manglet Jo Inge Berget og Rune A. Jarstein på lørdagens timelange trening på Ullevaal, men mener Norge skal stille slagkraftig søndag. Berget er den eneste spilleren han er usikker på om han kan bruke.

Malmö-spilleren skulle egentlig starte mot San Marino torsdag, men måtte kaste inn håndkleet under oppvarmingen på grunn av en trøblete rygg.

– Jo Inge har trent alternativt på hotellet. Rune var sliten, så han gjorde litt alternativ trening han også. Rune er ikke noe spørsmålstegn. Jo Inge vet vi ikke med. Vi må se i morgen tidlig om han er klar, sa Lagerbäck.

– Normalt sett er jeg skeptisk til å starte med spillere som ikke kunne være med på siste trening, men det avhenger av typen skade.

Stefan Johansen trente lørdag og er ifølge Lagerbäck "100 prosent disponibel».

Jager revansj

I mars tapte Norge 0-2 for Nord-Irland i Belfast etter at hjemmelaget tok ledelsen umiddelbart etter kampstart. Det var Lagerbäcks første kamp ved roret etter at han tok over etter Per-Mathias Høgmo.

– Det som gikk gjennom hodet mitt da Nord-Irland tok ledelsen var at sånn så det ut også i min debut med Sveriges landslag. Da scoret Alan Shearer etter 90 sekunder, sa Lagerbäck.

– Kampen mot Nord-Irland blir en interessant test. Det er et godt lag, og vel organisert etter å ha spilt sammen i fire-fem år. Jeg ser fram til kampen og er spent på å se hvordan vi gjør det når vi møter den typen lag. Det blir en bra test.

Lagerbäck er glad for at spillerne la sammenbruddet i Tyskland bak seg med sin prestasjon i San Marino.

– Det er stimulerende å jobbe med et nytt lag, og om vi tar bort Tyskland-kampen så ser vi strukturen i laget tydeligere for hver kamp. Jeg kjenner også spillerne bedre og bedre, sa han.

Lagerbäck ble spurt hva han mener om at TV 2 før hver landskamp har fått tak i lagoppstillingen lenge før den er blitt offentliggjort.

– Det har jeg full forståelse for. Det virker som det er mest interessant, og det er intet problem for meg.

(©NTB)