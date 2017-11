Tredje strake seier for Zucca og Rangers

Kevin Shattenkirk ble helten da han satte inn 5–4 et drøyt minutt ut i forlengningen. Dermed fortsetter den gode trenden for Rangers, som innledet sesongen skrekkelig med det ene tapet etter det andre.

– Vi er på rett vei. Samtidig kan vi ikke lene oss tilbake og tenke at alt nå er i orden. Vi må fortsette å bygge videre på dette. Vi har nå møtt noen gode lag på bortebane og lever gode kamper. Nå må vi fortsette å være stabile, og da blir det mange seirer, sa matchvinneren etter kampen.

Zuccarello var på isen i 17.55 minutter og hadde fire skudd på mål. 30-åringen var ikke involvert i noen av Rangers-scoringene. Nordmannen står med tre mål og sju assists så langt i høst.

En målløs åpningsperiode ble avløst av en svært underholdende og fartsfylt midtperiode i Florida. Colton Sceviour sørget for kampens første mål tre minutter ut i perioden. Nick Holden utlignet så for Rangers snaut fem minutter senere, før Scevior var på plass igjen og sørget for 2-1-ledelse til Panthers.

Ett minutt før slutt i annen periode utlignet matchvinner Shattenkirk til 2–2.

I siste periode scoret begge lag igjen to ganger hver. Michael Grabner og Rick Nash for gjestene Rangers, mens Keith Randle og Vincent Trocheck scoret for Panthers og sikret 4-4 etter tre perioder.

Shattenkirks 5-4-scoring var hans ellevte målpoeng for sesongen. Det er tredje mest i klubben – ett poeng foran Zuccarello.

Rangers-målvakt Henrik Lundqvist gjorde 30 redninger i kampen og bidro sterkt til seieren.

– Det var en bra kamp mellom to lag som kjempet hardt, sa svensken.

J.T. Miller noterte seg for tre målgivende pasninger for Rangers.

