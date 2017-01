Ingen pause i den globale oppvarmingen

Den nye studien bekrefter dermed omstridte forskningsresultater fra det amerikanske direktoratet National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) i 2015.

– Våre undersøkelser bekrefter at NOAAs forskere i bunn og grunn hadde rett. De overdrev på ingen måte tallene, sier den nye studiens hovedforfatter, Zeke Hausfather ved University of California, Berkeley.

Forskere fra britiske University of York har også deltatt i studien.

Klimaskeptikere har stilt spørsmål ved NOAAs studie ettersom den tok hensyn til at det over tid har skjedd endringer i hvordan havtemperaturene blir målt. Ifølge forskerne måler nyere utstyr noe kjøligere temperaturer enn det gamle utstyret. Kritikerne mente at forskerne tok med denne variabelen for med vilje å kunne overdrive tallene og påvise global oppvarming.

Refs fra politikere

Blant annet reagerte Representantenes hus, som var kontrollert av Republikanerne, med å kalle forskerne inn på teppet. De ble kritisert for å ha levert studien for sent, og politikerne krevde sågar å få innsyn i epostkorrespondansen forskerne hadde hatt om studien.

Andre forskermiljøer, som mente at den globale oppvarmingen hadde tatt en pause fra 1998-2014, rettet også kraftig kritikk mot studien. De støttet seg blant annet til en rapport fra FNs klimapanel i 2013 der den globale oppvarmingen mellom 1951 og 2012 i snitt ble fastslått å ha vært på 0,12 grader per tiår, samtidig som den kun hadde vært på 0,07 grader per tiår de siste fire årene i perioden (1998-2012), noe som tydet på en oppbremsing.

I samme takt

NOAA-studien viste imidlertid at det ikke hadde vært noen synlig oppbremsing i oppvarmingen av havtemperaturen i løpet av den aktuelle 15-årsperioden. I stedet viste den at havtemperaturen har steget med 0,12 prosent per tiår fra år 2000, nesten dobbelt så høyt som de tidligere målingene. Dermed så temperaturen ut til å stige i samme takt som de 30 foregående årene.

Den nyeste studien, som onsdag ble publisert i tidsskriftet Science Advances, bruker uavhengige data fra satellitter og Argo-bøyer, som brukes til å samle data til havs.

Først skeptisk

– Vi var i utgangspunktet skeptiske til NOAA-resultatene fordi de viste en raskere oppvarming enn en tidligere oppdatert oversikt fra Storbritannias meteorologiske institutt, sier Kevin Cowtan fra University of York.

– Så vi bestemte oss for å teste det selv, ved å bruke andre metoder og andre data. Nå mener vi at NOAA hadde rett, og et nye data fra Japans meteorologiske institutt viser det samme, sier han. (©NTB)