IKEA betaler 50 millioner dollar etter kommode-velt

New York (NTB-DPA): Den svenske møbelgiganten IKEA utbetaler 50 millioner dollar i erstatning til tre familier i USA, etter at tre barn døde av at kommoden av typen Malm falt over dem.

Pengene skal deles mellom de tre familiene, opplyser advokatfirmaet Feldman Shepherd. Summen tilsvarer nesten 435 millioner kroner. IKEA vil i tillegg donere ytterligere 250.000 dollar, over 2,1 millioner kroner, til barnesykehus og en organisasjon som jobber for sikkerhet for barn. Selskapet trakk kommodene fra det amerikanske markedet i juni og fra Kina i juli. Totalt fire dødsfall skal være knyttet til kommodetypen. (©NTB)