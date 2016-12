Jordskjelv i Sør-Chile

Episenteret var i havet rundt 40 kilometer sør for Quellon, sørvest for byen Puerto Montt. Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS hadde skjelvet en dybde på 33 kilometer.

Chilenske myndigheter har sendt ut tsunamivarsel for et område med en radius på 1.000 kilometer rundt episenteret. Det varsles om fare for bølger på én til tre meter.

Det er foreløpig ikke meldt om skader etter skjelvet, som inntraff i 11-tiden søndag morgen. Området som er rammet, er relativt tynt befolket. (©NTB)