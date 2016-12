Stjerner sørger over tapet av George Michael

– Jeg er i dypt sjokk. Jeg har mistet en kjær venn, den snilleste, mest sjenerøse sjelen og briljante artisten. Mine tanker går til hans familie og alle hans fans. Hvil i fred, skriver Elton John om Michael på sin instagramprofil.

Popikonet George Michael er død London (NTB): Den britiske popsangeren George Michael er død, 53 år gammel. Dødsårsaken var trolig hjertesvikt, opplyser hans manager.

De to har vært venner i flere tiår og ga ut duetten «Don't Let The Sun Go Down on Me» sammen i 1991.

En annen viktig samarbeidspartner for Michael, var Andrew Ridgeley, som utgjorde den andre halvdelen av duoen han slo gjennom med, Wham.

– Jeg er tynget av sorg over tapet av min kjære venn. Meg, hans kjære, hans venner, musikkverdenen og resten av verden. Elsket for alltid, skriver Ridgeley på Twitter.

En annen storhet som hyller Michael, er Madonna. (©NTB)