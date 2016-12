Babyboom i Kina

De nasjonale helsemyndighetene venter at 17,5 millioner babyer blir født i 2016, en økning på over én million fra i fjor. Tallet er det høyeste siden år 2000.

– Den tradisjonelle kinesiske tankegangen er at flere barn, fører med seg flere velsignelser, sier Zheng Xiaoyu, som nettopp fødte sitt andre barn på et sykehus i Beijing.

I 1970 innførte Kina strenge regler for å begrense befolkningsveksten og i store deler av landet fikk par kun lov å ha ett barn. Myndighetene mener politikken var viktig for å sikre den voldsomme økonomiske framgangen landet har hatt, men bekymring over ujevn kjønnsbalanse og en krympende arbeidsstyrke gjorde at regelen ble skrotet fra 1. januar. (©NTB)