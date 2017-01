IS hevder å stå bak nattklubbangrepet i Istanbul

Mandag melder CNN Türk at åtte personer er pågrepet i forbindelse med angrepet. Det er ikke kjent om gjerningsmannen er en av dem.

Tyrkisk politi fortsatte mandag jakten på den ukjente gjerningsmannen som åpnet ild på nattklubben Reina natt til søndag før han flyktet i kaoset som fulgte.

Motivet for angrepet er så langt ikke kjent, men mistanken ble tidlig rettet mot IS, som allerede er koblet til to terrorangrep i Tyrkia i 2016. Mandag formiddag kunngjorde ekstremistgruppa at det var den som sto bak angrepet, melder Al Jazeera.

– I en fortsettelse av de velsignede aksjonene IS gjennomfører mot beskytteren av korset, Tyrkia, slo en heroisk soldat av kalifatet til mot en av de mest kjente nattklubbene der kristne feirer sin høytid, heter det i uttalelsen fra IS.

Ifølge anonyme sikkerhetskilder antar myndighetene at gjerningsmannen kommer fra et land i Sentral-Asia, ifølge avisene Hurriyet og Karar. Hurriyet skriver at teorien så langt går på at han kommer fra enten Usbekistan eller Kirgisistan. (©NTB)