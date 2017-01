IS tar på seg ansvaret for nattklubbangrepet

Tyrkisk politi fortsatte mandag jakten på den ukjente gjerningsmannen som åpnet ild på nattklubben Reina natt til søndag før han flyktet i kaoset som fulgte.

Motivet for angrepet er så langt ikke kjent, men mistanken ble tidlig rettet IS, som allerede er koblet til to terrorangrep i Tyrkia i 2016. Mandag formiddag kunngjorde ekstremistgruppa at det var den som sto bak angrepet, melder Al Jazeera.

Ifølge anonyme sikkerhetskilder antar myndighetene at gjerningsmannen kommer fra et land i Sentral-Asia, ifølge avisene Hurriyet og Karar. Hurriyet skriver at teorien så langt går på at han kommer fra enten Usbekistan eller Kirgisistan.

Uten å nevne kilder skriver avisa videre at myndighetene tror mannen har koblinger til IS.

Amerikansk etterretning skal 30. desember ha advart tyrkiske myndigheter om faren for IS-angrep i Istanbul og Ankara nyttårsaften, skriver Hurriyet. Ifølge avisa forelå det ikke konkret informasjon om hvor det var en risiko for at angrepene kunne finne sted. (©NTB)