Trump fyrer løs mot Kims missilpåstand

Den påtroppende amerikanske presidenten brukte nok en gang sitt foretrukne sosiale medium da han gikk i rette med Kim Jong-uns påstand. Den nordkoreanske lederen sa søndag at landet er i sluttfasen med utviklingen av et interkontinentalt missil.

– Nord-Korea sier de er i siste fase i utviklingen av atomvåpen som kan nå deler av USA. Kommer ikke til å skje! skriver Trump i kjent stil.

USA har gjentatte ganger sagt at landet ikke vil akseptere at Nord-Korea blir en atommakt, men Trump har aldri uttalt seg tydelig om sin politiske linje overfor det lukkede landet.

Kort tid etter den første meldingen fulgte Trump opp med en annen Nord-Korea-relatert beskjed, men den var først og fremst et spark på leggen til Kina: «Kina har hentet ut enorme pengesummer og rikdom fra USA i fullstendig ensidig handel, men de vil ikke hjelpe til med Nord-Korea. Fint!».

Den beskjeden er neppe ikke egnet til å gjøre forholdet til Kina enklere, et forhold som allerede har fått en knekk etter at Trump tok en prat med Taiwans leder etter valgseieren og dermed utfordret det etablerte prinsippet om «ett Kina». Den politiske ledelsen i Beijing er fortsatt Nord-Koreas nærmeste allierte, og den påtroppende presidenten må ha kineserne på sin side for å håndtere et stadig steilere Nord-Korea. (©NTB)