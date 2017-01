Uheldig fisker slept til havs av byttet

I flere timer lå han i det kalde, hairike havet nordvest for Australia, opplyser redningsmannskaper. Mannen, som skal være i 20-årene, var på havfisketur utenfor nordvestkysten i landet alene da han fikk en seilfisk på kroken. Seilfisk kan veie opptil flere hundre kilo.

Fisken rykket ham ut av båten, som fortsatte ferden for egen maskin. For den ulykkelige fiskeren begynte en ny slags ferd da han ble slept lenger ut til havs. Noen andre fiskere oppdaget den tomme båten og varslet nødetatene som satte gang et søk. Etter seks timer ble mannen funnet, nedkjølt, men ellers i tilsynelatende god behold.

– Han er svært heldig som er i live. Han var alene i båten i et øde havområde, sier George Simmons i den lokale redningsgruppen. Han får følge av sin kollega Rusty Ellis.

– Han var bare et lite hode som lå og vaket ute på det store havet.

Ellis sier hendelsen er en påminnelse til fiskere om å ta forholdsregler når de fisker langs vestkysten i Australia. I fjor forsvant to enslige fiskere på havet i det samme området. (©NTB)