Minst fem drept i nattklubbskyting i Mexico

Skytingen skjedde utenfor nattklubben Blue Parrot, som var vertskap for et arrangement som en del av elektronikafestivalen BPM.

Mexicanske myndigheter opplyser at to canadiere, en italiener og en colombianer er blant de drepte. Motivet for skytingen er uklart, opplyser en politimann til AP.

Ifølge avisen Daily Mirror skal det ha vært fem menn som var involvert i skytingen, og de skal ha avfyrt flere skudd ved nattklubben, som lokale medier omtaler som et narkooppgjør.

VG skriver at det er flere nordmenn i den mexicanske byen, som de siste ti dagene har arrangert musikkfestivalen BPM.

– Jeg fikk ikke med meg hva som skjedde med en gang, før jeg plutselig så folk begynne å løpe inn i klubben der vi var. Jeg hørte flere skudd, og kulene føyk over hodet på oss, sier norske Mira til avisen. Hun vil ikke stå fram med etternavn. (©NTB)