Tybring-Gjedde:– Synes talen til Trump var veldig god

Tybring-Gjedde sier i et intervju med Dagbladet at han lot seg imponere over den storslåtte seremonien.

– Dette er veldig flott. Jeg kan ikke annet enn å beundre det som skjer her. Jeg synes talen til Trump var veldig god. Det er helt åpenbart at han ikke tok ting på sparket, men hadde tenkt gjennom hva han sa, sa Tybring-Gjedde til avisen.

Han mener Trumps politikk vil skape en bedre verden.

– Jeg tror det blir positivt for Amerika at de satser på «Amerika først». Det blir positivt for hele verden også at vi blir mindre engasjert i konflikter over hele jordkloden, slik vi er nå. (©NTB)